Senegal tüm yabancı askeri birlikleri sınır dışı edecek

Senegal'de konuşlu tek yabancı güç olan Fransız ordusu, 2012 tarihli bir savunma anlaşması kapsamında ülkede çeşitli askeri üslerde bulunuyordu. Ancak bu üslerin devri çoktan başladı.

15 Mayıs’ta Dakar’daki Rear Admiral Protet deniz üssü, Senegalli yetkililere resmen devredildi.

Mart ayında da Marshall ve Saint-Exupéry tesisleri Fransızlar tarafından boşaltılmıştı. Kalan üslerin teslimatı da kademeli olarak sürüyor.

Burkina Faso'nun ulusal kanalı RTB’ye konuşan Başbakan Sonko, iktidara geldikleri günden bu yana Senegal’in tam egemenliğini sağlamak adına adımlar attıklarını söyledi:

“Senegal topraklarında artık hiçbir yabancı askeri üs olmayacak. Bütün ülkeleri bilgilendirdik. Çekilme süreci başladı.”

Sonko, sadece iki gün önce bir üssün daha boşaltıldığını doğrularken, son tesisin Temmuz sonuna kadar devredileceğini belirtti.

“KENDİ GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAYACAK KAPASİTEDEYİZ”

Senegal’in kendi ulusal ordusuna ve güvenlik güçlerine sahip olduğunu vurgulayan Sonko, yabancı askeri varlığa ihtiyaç duymadıklarını belirterek, “Kendi güvenliğimizi sağlayabilecek güçteyiz. Bu, doğal bir egemenlik adımıdır” dedi.

Sonko, açıklamasının sonunda diğer Afrika ülkelerine de benzer bir bağımsızlık çağrısı yaptı.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye de Kasım 2023’te yaptığı bir konuşmada, Fransa’nın askeri varlığını “egemenlik ile bağdaşmayan bir durum” olarak tanımlamıştı. Yeni yönetim, özellikle Fransız etkisini sınırlamaya yönelik net adımlar atıyor.