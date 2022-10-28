Sertab Erener Londra'da hayranları ile buluştu

28 Ekim 2022 Cuma, 14:49

İngiltere'nin başkenti Londra'daki ‘O2 Arena’yı dolduran 2500'e yakın izleyici Sertab Erener’in eski ve yeni şarkılarıyla dans edip eğlendiler.

Gurbetçilerin ve İngilizlerin yalnız bırakmadığı Erener, konserin açılış şarkısı olarak yeni albümünden ‘Hayat’ı seçti.

Gecede beş kişilik orkestrasıyla konser veren Sertab Erener’in eski şarkıları yeni şarkılarından fazla alkış aldı.

İki saat sahnede kalan sanatçı Eurovision şarkısı olan ‘Everyway That I Can’ şarkısını seslendirirken seyirciler de eşlik etti. 2003 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’ye birincilik getiren Erener, “Bu şarkıyı bütün konserlerimde söylüyorum tabii ki de en şahane İngilizce burada çıktı, o da gözümden kaçmadı” dedi.

Gecede şarkılarından potpori yapan Erener, şunları söyledi:

“Sezen Aksu ile çok sahne aldık, o zamanlar neden hep şarkıları birleştiriyoruz, potpori olarak söylüyoruz diye merak ederdim. 300 şarkının hepsini nasıl söyleyelim, tabii ki birleştirmek lazım.”

Ünlü sanatçı, sesini beğendiği genç yetenek Selin Geçit’i sahneye davet etti. İkili, ‘Bu Gece’, ‘Bu Böyle’ ve ‘Düşünme Hiç’ isimli üç eseri seslendirdi. Gece sonunda Erener, orkestrasıyla konuklara veda etti.