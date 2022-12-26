Servet sahibi çocuk pornosu zanlısı tutuklandı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 11:54

Yeni Zelanda vatandaşı olan Michael James Pratt, çocuk pornografisi, cinsel istismar ve cinsel saldırıdan 14 milyon sterlinlik bir servet elde etmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Çocuk pornosu zanlısı, mahkeme kararının ardından ABD'den kaçtı.

Reşit olmayan kız çocuklarının cinsel istismara uğradığı filmlerden servet elde ettikten sonra FBI'ın en çok aranan on kaçağından biri olan bir çocuk pornosu zanlısı, ABD'den kaçtıktan sonra Madrid'de tutuklandı.

DailyMail'de yer alan habere göre İspanyol polisi, FBI'ın en çok aranan 10 kaçağı arasında yer alan 40 yaşındaki suçlunun, Madrid'de sahte kimlikle bir otelde kalırken yakalandığını duyurdu.

İspanyol polisi, Pratt'in yeri hakkında bilgi verenlere 100 bin dolara kadar ödül vereceğini açıklamıştı.

Pratt hakkında 6 Kasım 2019 tarihinde Kaliforniya Güney Bölgesi, Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi'nde federal tutuklama emri çıkarmıştı.