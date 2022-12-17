Türkiye'ye getirilmişti: Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş tutuklandı
Filibe Temyiz Mahkemesi'nin Türkiye'ye iade talebini kabul ettiği ve gece saatlerinde İstanbul'a getirilen Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş tutuklandı. Göktaş hakkındaki yakalama kararı yüzüne okundu.
İade talebi Bulgaristan makamlarınca kabul edilen, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin faillerinden Mustafa Levent Göktaş gece saatlerinde Türkiye'ye getirildi.
Bulgaristan Filibe Temyiz Mahkemesi'nin kararıyla Türkiye'ye iade edilen Göktaş, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği içerisinde sağlık kontrolünden geçirildi.
TUTUKLANDI
Sağlık kontrolünün ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Birimi Binasına götürülen Göktaş, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Ağır Ceza Mahkemesince hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunarak tutuklandı.
BULGAR MAKAMLARINCA 1 EYLÜL'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de suikastla öldürülmesinin faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş, Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Svilengrad kentinde rutin trafik polis kontrolü sırasında yapılan incelemede hakkındaki arama kararının tespit edilmesi üzerine Bulgar makamlarınca 1 Eylül'de gözaltına alınmıştı.
Göktaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürmek" ve "örgüt kurmak'' suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.
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