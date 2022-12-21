Kırmızı bültenle aranıyordu: Sınır hattında yakalanan IŞİD'li terörist Hatay'da tutuklandı
Suriye sınır hattında yurda girmeye çalışırken yakalanan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen IŞİD'li terörist Hatay'da tutuklandı.
Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından 19 Aralık'ta düzenlenen ortak operasyonla yakalanan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü IŞİD üyesi M.M'nin dün sevk edildiği adliyedeki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan IŞİD'li terörist M.M. tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından 19 Aralık'ta yapılan açıklamada, kırmızı bültenle aranan terör örgütü IŞİD üyesinin, Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışacağı bilgisi alınması üzerine sınır hattında takip edilen teröristin Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandığı, IŞİD'li teröristin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı bildirilmişti.
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