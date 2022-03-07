Ses kaydı çıktı: Politikacıdan Ukrayna'da infial yaratacak sözler

07 Mart 2022 Pazartesi, 12:06

Brezilyalı politikacı Arthur do Val'ın Ukraynalı mülteciler hakkındaki ses kayıtları ortaya çıktı. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu kayıtta politikacının Ukraynalı kadınları için yaptığı 'fakir oldukları için kolaylar' yorumu net bir şekilde duyuluyor.

Sızdırılan kayıtta Brezilyalı siyasetçinin şu ifadeleri kullandığı belirtiliyor:

"Ukrayna ile Slovakya arasındaki sınırı yaya olarak geçtim. Abi yemin ederim güzel kızlar açısından böyle bir şey görmedim. Mülteci kuyruğu… 200 metre uzunluğunda veya daha fazla tam bir tanrıça gibi… inanılmaz bir b*k… Brezilya'nın en iyi gece kulübünün dışındaki kuyruk… buradaki mülteci kuyruğuna yaklaşmıyor."

Aynı ses kaydında Do Val'in Ukrayna - Slovakya sınırındaki kadın güvenlik görevlileri hakkında cinsiyetçi yorumlarda bulunduğu da belirtiliyor.

Kısa sürede ülke gündemine yerleşen ses kaydı sosyal medyada infial yarattı. Pek çok kişi Arthur do Val'i istifa etmesi yönünde çağrıda bulundu.

Politikacının São Paulo'nun 94 sandalyeli parlamentosundan atılmasını talep eden dilekçeye kısa sürede 40 binden fazla kişi imza attı.

"UTANMAZ BİR AHMAK"

Ukrayna'nın eski Brezilya büyükelçisinin eşi Fabiana Tronenko, do Val'ı "utanmaz bir ahmak" olarak nitelendirerek, "Ukraynalıların neler yaşadığı hakkında hiçbir fikrin yok. Biraz saygı göster" dedi.