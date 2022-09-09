Seul'den Pyonyang'a 'nükleer' mesaj: Baskı yapmayı sürdüreceğiz

09 Eylül 2022 Cuma, 15:30

Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'un, ülkesinin nükleer silahlarından vazgeçmeme konusundaki kararlılığını açıkça duyurmasının ardından, Güney Kore harekete geçti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Pyongyang'ın nükleer tehdidini kontrol altına alma politikasına bağlı kalmaya ve diyalog yoluyla Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmeye devam etmesi durumunda "Seul- Washington ittifakının daha da güçleneceği" vurgulandı.

Açıklamada, "Kuzey Kore'nin kendisi ise yalnızca kendi güvenliğini tehlikeye atacak ve kendisini uluslararası toplumdan daha fazla izole ederek Kore halkının karşı karşıya kaldığı ekonomik zorlukları daha da kötüleştirecek" ifadelerine yer verildi.

Kim Yong-un, ülkesinin nükleer silahlardan asla vazgeçmeyeceğini belirterek, Güney Kore ve ABD’yi ortaklaşa yürüttükleri “tehlikeli” askeri tatbikatlar nedeniyle eleştirdi.

Kim, “ABD’nin sadece Kuzey Kore’nin nükleer gücünü ortadan kaldırma değil aynı zamanda ülkenin meşru müdafaa haklarını zayıflatarak hükümeti çökertme eğilimi" içinde olduğunu ileri sürdü.