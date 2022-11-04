Şi Cinping ile Scholz'dan kritik temas: Dünya, şu anda karmaşık ve değişken

04 Kasım 2022 Cuma, 09:41

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin'i ziyaret ederek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Şi Cinping, Olaf Scholz ile yaptığı görüşmede, Scholz'un Pekin ziyaretinin iki ülke arasındaki karşılıklı anlayışı ve güveni güçlendireceğinden ve çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye yardımcı olacağından emin olduğunu söyledi.

Şi, "Çin Komünist Partisi'nin 20. Kongresi'nden bu yana Çin'i ziyaret eden ilk Avrupalı ??lidersiniz ve bu aynı zamanda göreve başladıktan sonra Çin'e yaptığınız ilk ziyaret. Ziyaretin iki ülke arasındaki karşılıklı anlayışı ve karşılıklı güveni güçlendireceğinden eminim" dedi.

Şi, uluslararası durumun şu anda "karmaşık ve değişken" olduğunu dile getirdi.

Şi, "Güçlü ülkeler olarak Çin ve Almanya, istikrarsızlık ve kaos koşulları altında, dünya çapında barış ve kalkınmaya daha fazla katkı sağlamak için birlikte çalışmalıdır" ifadelerini kullandı.