Şi Cinping'den küresel ekonomi uyarısı: Durgunluk riskiyle karşı karşıya
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dünya ekonomisinin durgunlukla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 zirvesinde konuştu.
Şi Cinping, dünya ekonomisinin durgunluk riskiyle karşı karşıya olduğunu, bu nedenle küresel kalkınma ve gelişmekte olan ülkelere desteğe öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.
Şi, "Daha sürdürülebilir bir küresel kalkınmayı teşvik etmeliyiz. Ekonomik küreselleşme engellerle karşı karşıyadır ve dünya ekonomisi durgunluk riski altındadır. Bu herkes için kolay değil ve asıl yük, gelişmekte olan ülkelere düşüyor" dedi.
Şi, kalkınma konularına her zamankinden daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı.
Küresel ekonomiyi "yeniden inşa etmek için ortaklıklar kurulması" gerektiğini savunan Şi, "Kalkınmayı bir öncelik haline getirmeli ve insanları merkeze koymalı, gelişmekte olan ülkelerin zorluklarını her zaman göz önünde bulundurmalı ve çıkarlarını dikkate almalıyız" diye konuştu.
Şi ayrıca, ülkesinin, Afrika Birliği'nin G20'ye katılmasını desteklediğini vurguladı.
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