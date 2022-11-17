Şi Cinping'ten Soğuk Savaş uyarısı: İstikrarsızlık ve belirsizlik artıyor

17 Kasım 2022 Perşembe, 17:39

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) Zirvesi'nde konuştu.

Şi Cinping, 21. yüzyılın Asya-Pasifik bölgesinin çağı olduğunu, bu bölgenin ekonomide şimdiden büyük sonuçlar elde ettiğini ve gelecekte daha da fazlasını elde edeceğini söyledi.

Şi, "21. yüzyıl Asya-Pasifik bölgesinin yüzyılıdır. APEC, dünya nüfusunun üçte birini, dünya ekonomisinin %60'ından fazlasını ve tüm ticaretin neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Dünya ekonomisinin en dinamik büyüme alanıdır" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki ülkelerin halihazırda olağanüstü ekonomik sonuçlar elde ettiklerini belirten Şi, gelecekte de "daha da şaşırtıcı bir hedefe" ulaşabileceklerini dile getirdi.

Şi, dünyada soğuk savaş ideolojisinin geliştiğini ve uluslararası standartların çarpıtılması ile uluslararası çatışmalara müsamahanın olağan hale geldiğini söyledi.

"İSTİKRARSIZLIK VE BELİRSİZLİK ARTIYOR"



Şi konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Gıda, enerji ve borç krizleri aynı anda ortaya çıkıyor. Birçok ülkenin sosyo-ekonomik kalkınması ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. İstikrarsızlık ve belirsizlik artıyor. Soğuk Savaş, hegemonya, tek taraflılık ve korumacılık ideolojisi gelişiyor. Uluslararası standartların çarpıtılması, ekonomik bağların koparılması, uluslararası çatışmaların körüklenmesi, kalkınma ve işbirliğinin engellenmesi olağan hale geldi ve bunların hepsi Asya-Pasifik bölgesinde barış ve kalkınma için zorluk teşkil ediyor."

Asya-Pasifik bölgesindeki genel durumun "istikrarlı olarak tanımlanabileceğini" belirten Şi, "Bölgesel işbirliği sürekli olarak yeni sonuçlar doğuruyor. Barışçıl kalkınma ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ana motif olmaya devam edecektir" dedi.