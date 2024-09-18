Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say İsrail'in Lübnan Hizbullahı'na yönelik düzenlediği öne sürülen saldırıyı değerlendirdi

Yayınlanma: 18.09.2024 - 17:06

Güncelleme: 18.09.2024 - 17:25

Yerel saatle 15.30 sularında Lübnan Hizbullahı militanlarının kullandığı çağrı cihazları neredeyse eş zamanlı olarak patladı. Patlamalar sonucu aralarında örgüt üyeleri ve sivillerin de bulunduğu 12 kişi, ölürken 3 bine yakın kişi yaralandı.

Reuters haber ajansı kaynaklarına dayandırdığı haberinde saldırının İsrail istihbarat servisi MOSSAD tarafından düzenlendiğini iddia etti. İsrail saldırıyı üstlenmedi.

SALDIRIYA İLİŞKİN 3 SENARYO!

Saldırıya ilişkin birden fazla senaryo olduğunu belirten Siber güvenlik Uzmanı Gökhan Say, “Cihazlar patladığı için henüz adli incelemeler tamamlanmadı. Senaryolardan biri siber fiziksel saldırılar dediğimiz kategoriye giriyor. Tedarik zinciri saldırıları dediğimiz üretim aşamasında yapılan birtakım değişiklikler yapılmış olabilir. Şirketin üretim aşamasında bir yazılım sızdırılabilir ya da fiziksel olarak bir bombanın yerleştirilmesi olabilir.

Bir diğer senaryo ise tamamen uzaktan cihaza ulaşmak. Bu cihazların üzerinde hiçbir güvenlik önlemi, şifreleme algoritmaları yok. Buradaki sinyallerin yakalanması, kırılması ve geri çevrilecek birtakım komutlara dönüşmesi ya da aşırı yüklenmeler ile pillerin ısıtılması mümkün” diye konuştu.

"SİBER GÜCE SAHİP TEK ÜLKE İSRAİL DEĞİL"

Bu gibi saldırıların yaklaşık 15 yıldır düzenlendiğini ve ilk olmadığını vurgulayan Say, “Teröre, sivillerin ölmesine neden olabilecek bir saldırıdan söz ediyoruz. Siber güce sahip tek ülke İsrail değil. Kuzey Kore, Amerika, Çin, Rusya, İran ve bizim ülkemiz de siber alanda ciddi yatırımlar yapıyor. Kritik altyapılara siber saldırıları yıllardır görüyoruz. Savaşlarda da siber saldırılar yapılıyor ama bunun sivillere yansıması İsrail’in yaptığı bir şey” ifadelerini kullandı.

"CEBİMİZDE BOMBALAR TAŞIYORUZ"

Siber saldırılara ilişkin uluslararası etik değerler ortaya konması ve bu değerlere bağlılık geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Say, “NATO ülkeleri bile birbirlerine siber saldırılar düzenliyor. Obama yıllar önce kritik altyapılara yönelen siber saldırıları bir savaş sebebi sayacağını söylemişti. Siber saldırı düzenleniyor ve yapanlar reddediyor. Tüm dünyada bu konuya ilişkin belli kurallara bağlılık ve bir uzlaşı yok. Cebimizde bombalar taşıyoruz” dedi.