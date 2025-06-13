Siber saldırılar başladı: Türkiye'de internette sorun yaşanıyor

İsrail, sabaha karşı İran'a hava saldırıları düzenledi. Saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami üst düzey askerler öldü.

İran saldırıların ardından İsrail'e misillime başlattı, İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdi. Saldırılarına ardından siber saldırılar da yaşanıyor.

Sözcü'nün haberine göre, uzaktan bağlantılarda problemler yaşanıyor. Türkiye'de internet yavaşlaması da yaşanıyor.

"YOĞUN SALDIRI TRAFİĞİ VAR"

Siber Güvenlik Uzmanı Burak Bozkurtlar, "Siber savaşı da konuşuyoruz şu anda. İran'a teknik altyapısına yönelik de ciddi saldırıların da yapıldığını görüyoruz. Siber saldırı yapılan haritalardan da görüleceği üzere yoğun bir saldırı trafiği var" dedi.

Bozkurtlar şu ifadeleri kullandı:

"Bu direkt olarak İsrail'den İran'a yönelik görünmese de dünyanın birçok yerinden farklı sunucular kullanılarak İran'ın kritik altyapılarına, internet sayfalarına yönelik saldırılar yapılıyor.

İsrail'den İran'a çok ciddi şekilde siber saldırılar gerçekleştiriliyor. Ruslar ve Çinliler destek verirse siber savaş tarafında dengeler değişebilir. Ruslar ve Çinliler siber güvenlik noktasında çok başarılar."