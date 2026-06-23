Sıcak hava dalgası Avrupa'yı felç etti: Fransa'da can kayıpları var, İngiltere ve İtalya'da kırmızı alarm!

Avrupa genelinde etkili olan Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası, can kayıplarına, altyapı çökmelerine ve ulaşımda büyük aksamalara neden oluyor. Fransa, İtalya, İngiltere ve Belçika'da termometrelerin rekor seviyelere ulaşması üzerine hükümetler ardı ardına acil durum senaryolarını devreye soktu.

FRANSA’DA SICAK HAVA CAN ALDI: 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aşırı sıcakların en ağır bilançosu Fransa’dan geldi. Ülke genelinde aralarında iki çocuğun da bulunduğu en az 18 kişinin sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Fransa’nın güneydoğusundaki Carpentras kentinde, yaşları 2 ve 4 olan iki çocuğun evlerinin önündeki araçta baygın halde bulunduğu ve kurtarılamadığı açıklandı.

Bordeaux bölgesinde ise yaşları 80 ile 95 arasında değişen üç kişinin sıcaklığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Bölgede termometreler 41,9 dereceyi göstererek geçen yılın ağustos ayındaki rekoru geride bıraktı. Serinlemek isteyenlerin akın ettiği su kenarlarında ise boğulma vakaları arttı; Sivil Güvenlik Sözcüsü Jerome Boulanger, 13 kişinin boğulmasının ardından vatandaşları yalnızca denetimli alanlarda yüzmeye çağırdı.

İTALYA’DA KIRMIZI ALARM VERİLEN KENT SAYISI ARTIYOR

İtalya Sağlık Bakanlığı, Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının genişlemesi üzerine 3 günlük acil durum bülteni yayımladı. Ülkede "kırmızı" yani en yüksek risk kategorisine alınan kent sayısı hızla artıyor. Roma, Milano, Floransa ve Torino gibi önemli merkezlerin dahil olduğu kırmızı alarm listesindeki kent sayısının 24 Haziran Çarşamba gününe kadar 16'ya yükseleceği belirtildi.

Bakanlık, vatandaşlara 11.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkmama çağrısında bulundu. Aşırı sıcaklar nedeniyle klima kullanımının zirve yaptığı Torino’da elektrik şebekeleri zorlanarak kesintilere yol açtı. Şehirleri ziyaret eden turistler ise şemsiyeler ve el vantilatörleriyle serinlemeye çalışırken, tarihi çeşmelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İNGİLTERE’DE ULAŞIM FELÇ OLDU: METROLAR DURMA NOKTASINDA

İngiltere’de günlerdir etkili olan aşırı sıcaklar ve ardından gelen şiddetli yağışlar, Londra’daki toplu taşıma sistemini felç etti. Londra metrosunda yaşanan sinyal hataları ve rayların aşırı ısınması nedeniyle Circle Line seferleri tamamen askıya alınırken; District, Elizabeth, Metropolitan ve Hammersmith&City hatlarında geniş çaplı aksamalar kaydedildi.

İngiltere Meteoroloji Ofisi’nin sıcaklıkların 38-40 dereceye ulaşabileceği öngörüsüyle kırmızı alarm verdiği ülkede, Transport for London (TfL) yolculara "zorunlu olmadıkça seyahat etmeme" uyarısı yaptı. Ana aktarma istasyonlarında iptaller nedeniyle çok uzun kuyruklar oluştu.

BELÇİKA’DA ULUSAL KRİZ MERKEZİ TOPLANIYOR

Sıcak hava dalgasının perşembe gününden itibaren "turuncu alarm" seviyesine yükseltileceği Belçika’da hükümet, doğabilecek risklere karşı Ulusal Kriz Merkezi’nin toplanacağını duyurdu. Sıcaklıkların bazı bölgelerde 37 dereceye çıkması beklenirken, demir yolu altyapısını korumak amacıyla yoğun saatlerdeki bazı tren seferleri iptal edildi.

Vatandaşların cep telefonlarına "olumsuz hava koşulları uyarısı" mesajları gönderilirken, bazı okullar aşırı sıcaklar nedeniyle hafta boyunca tatil edildi. Yetkililer özellikle yaşlı, çocuk ve kronik hastaların korunması adına evlerin pencerelerinin kapalı tutulmasını ve bol sıvı tüketilmesini tavsiye ediyor.