Sıcak hava dalgası Avrupa’yı vurdu: Festivallere yasak, meydanlara kapatma

Avrupa’nın birçok bölgesinde etkili olan sıcak hava dalgası, günlük yaşamı ve kamusal etkinlikleri olumsuz etkiledi. Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da sıcaklıklar rekor seviyelere yaklaşırken, yetkililer artan sağlık risklerine karşı önlemleri artırdı.

Fransa’da pazar günü 96 idari bölgenin 35’inde kırmızı sıcak hava alarmı ilan edilmesi bekleniyor. Ülkenin güneybatısından Paris bölgesine ve Burgonya’ya kadar uzanan hatta sıcaklıkların 39 ila 40 dereceye çıkacağı, bazı bölgelerde ise 41 dereceyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, kriz toplantısının ardından kırmızı alarm beklenen 35 bölgede pazar günü düzenlenecek Fete de la Musique festivalleri ve diğer halka açık etkinliklerde alkol tüketimini önleyici tedbir olarak yasakladı.

Paris’te ise yetkililer, yurttaşların serinleyebileceği alanlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla parkların 24 saat açık tutulmasına karar verdi.

Almanya’nın büyük bölümünde de sıcak hava alarmı verildi. Sıcaklıkların 38 dereceye yaklaşması beklenirken, Alman Meteoroloji Servisi DWD, sıcaklık ve yüksek nemin şiddetli gök gürültülü fırtınalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalar ve açık alanda çalışanlar için riskin arttığına dikkat çekti.

ROMA'DA TURİSTLER GÖLGE ARADI

Alpler’in güneyinde de sıcak hava dalgası etkisini artırdı. İtalya’nın bazı kentlerinde sıcaklıkların 36-37 dereceye ulaşması beklenirken, sıcaklıklar hem günlük yaşamı hem de turizmi zorlaştırdı.

Roma’da Kolezyum önünde turistler kavurucu güneş altında uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı ziyaretçiler, Claudius Tapınağı kalıntılarının altındaki daha serin yeraltı alanlarında sıcaktan korunmaya çalıştı.

İtalya’nın en sıcak kentlerinden biri olan Bologna’da ise yurttaşlar ve turistler, 16. yüzyıldan kalma Neptün Çeşmesi’nde yüzlerini suyla serinletti, revakların gölgesine sığındı.

İspanya’da ise sıcak hava dalgası spor etkinliklerini de etkiledi. İspanya Futbol Federasyonu, Madrid’deki Plaza de Colon meydanına kurulan dev ekranlı taraftar alanını kapatma kararı aldı.

Bu nedenle futbolseverler, İspanya’nın Suudi Arabistan ile oynayacağı Dünya Kupası maçını başka noktalardan takip etmek zorunda kalacak. Maçın oynanacağı Atlanta’daki stadyumun ise klimalı olması ve enerjisinin bir bölümünü güneş panellerinden sağlaması dikkat çekti.

BİLİM İNSANLARIN İKLİM KRİZİ UYARISI

Bilim insanları, iklim değişikliğinin Avrupa’da sıcak hava dalgalarını daha sık ve daha şiddetli hale getirdiğini belirtiyor. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar, yaz aylarında sağlık krizleri, can kayıpları ve ekonomik aksaklık riskini artırıyor.

Aşırı sıcakların ekonomik etkileri de giderek daha fazla tartışılıyor. Fransa Merkez Bankası Başkanı Emmanuel Moulin, sıcak hava dalgalarının kısa vadede büyüme üzerindeki etkisinin “biraz belirsiz” olduğunu belirterek, bir yandan verimliliğin düştüğünü, diğer yandan enerji kullanımının arttığını söyledi.

Moulin, orta vadede ise sıcak hava dalgalarının ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturduğu uyarısında bulundu.