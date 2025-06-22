Siccil'den Şahab'a: İran'ın balistik füzeleri...

İran, İsrail'e yönelik çok sayıda füze ve kamikaze İHA saldırısı düzenledi. Saldırılar, Tahran'ın füze kapasitesinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. İşte, İran yapımı füzeler...

İRAN’IN ENVANTERİNDEKİ BAŞLICA BALİSTİK FÜZELER

İran’ın füze envanteri, kısa, orta ve uzun menzilli sistemlerden oluşuyor. İşte bu haftaki saldırılar sonrasında yeniden gündeme gelen bazı sistemler...





ŞAHAB SERİSİ

Şahab-1 ve 2 kısa menzilli; Şahab-3 ise orta menzilli balistik füze olarak 1300-2000 km menzile sahipti.

SİCCİL-2

Katı yakıtla çalışan iki kademeli bu füze, 2500 kilometreye kadar menziliyle öne çıktı.





EMAD

Şahab-3’ün geliştirilmiş versiyonu olan bu model, daha hassas güdüm kabiliyeti sundu.

GHADR-110

2000 kilometre menzile ulaştı; nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olduğu iddia edildi.





HÜRREMŞEHR

İlk kez 2017’de tanıtılan bu balistik füze, 2.000 kilometre menzili ve 1.800 kilogramlık savaş başlığı taşıma kapasitesiyle dikkat çekti. Son versiyonu olan Hürremşehr-4 (Kheibar), gelişmiş güdüm sistemleri ve katı yakıt teknolojisiyle İran’ın en modern füze sistemlerinden biri olarak öne çıktı.

FATEH-110, ZOLFAGHAR, DEZFUL

Kısa menzilli ancak yüksek isabet oranına sahip füzeler olarak taktik operasyonlarda kullanıldı.

KHEİBAR SHEKAN



Yeni nesil, hafif gövdeli, manevra kabiliyeti yüksek balistik füze olarak tanıtıldı. Kompozit malzemeden üretildiği için daha uzun menzile ulaşabildiği açıklandı.



