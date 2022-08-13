Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio: Protestolarda hükümetimi devirmek amaçlandı
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ülkesinde düzenlenen protestolarda "hükümetini devirmenin" amaçlandığını söyledi.
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ülkede artan hayat pahalılığı nedeniyle 10 Ağustos'ta başlayan, siviller ve polislerden oluşan 29 kişinin ölümüne yol açan hükümet karşıtı gösterilerin ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı.
Julius Maada Bio, konuşmasında, ülkede düzenlenen protestoların, devam eden küresel ekonomik krizin neden olduğu yüksek yaşam maliyetine karşı bir tepki olmadığını belirtti.
Bio, gösterilerle, demokrasiyle seçilmiş hükümetin şiddet yoluyla bozulmaya çalışıldığını savunarak, "Ülkede düzenlenen protestoda hükümetimi devirmek amaçlandı" dedi.
Bio, hükümetin gösterilerde yaşanan tüm ölümleri araştıracağını da ifade etti.
PROTESTOLAR
Sierra Leone'de artan enflasyon ve giderek kötüleşen ekonomi nedeniyle 10 Ağustos'ta ülkenin farklı bölgelerinde toplanan yüzlerce kişi lastik yakarak yolları kapatmış, gösteriler sırasında çıkan olaylarda 21 sivil ve 8 polis hayatını kaybetmişti.
Hükümet, şiddet olaylarını önlemek için ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, halkı sakin olmaya çağırarak "Hükümet olarak, her Sierra Leone vatandaşını koruma sorumluluğumuz var. Bugün olanlar talihsizdi ve araştırılacak" ifadesine yer vermişti.
Ülkedeki doktorlar da maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşullarını gerekçe göstererek ağustos başında süresiz grev başlatmıştı.
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