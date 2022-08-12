Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestolar: 21 sivil öldü
Sierra Leone'de artan hayat pahalılığı nedeniyle 10 Ağustos'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde, 21 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sierra Leone'de 10 Ağustos'ta düzenlenen gösterilerde, başkent Freetown'da 13, kuzey bölgesindeki Kamakwie ve Makeni şehirlerinde 8 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Hükümetten yapılan açıklamada ise gösteriler sırasında bu bölgelerde 8 polisin "linç edilerek" öldürüldüğünü bildirdi.
Gençlik Bakanı Mohamed Orman Bangura, ülkede düzenlenen protesto gösterilerini "terör eylemi" olarak niteledi.
Bangura, "Bunlar protestocu değil. Protesto ile isyan ve terör eylemleri arasında fark var. Protesto etmek, terörist gibi davranmaktan, devlete karşı gelmekten, genç polis memurlarını öldürmekten farklı" ifadelerini kullandı.
Bangura, gösterilerin muhalefet tarafından finanse edildiğini iddia ederek, polisin çok sayıda protestocuyu gözaltına aldığını kaydetti.
NELER OLMUŞTU?
Ülkede artan enflasyon ve giderek kötüleşen ekonomi nedeniyle 10 Ağustos'ta ülkenin farklı bölgelerinde toplanan yüzlerce kişi lastik yakarak yolları kapatmış, olaylarda çok sayıda sivil ve polis hayatını kaybetmişti.
Hükümet, şiddet olaylarını önlemek için ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
Sierre Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, halkı sakin olmaya çağırarak "Hükümet olarak, her Sierra Leone vatandaşını koruma sorumluluğumuz var. Bugün olanlar talihsizdi ve araştırılacak" ifadesine yer vermişti.
Ülkedeki doktorlar da maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşullarını gerekçe göstererek ağustos başında süresiz grev başlatmıştı.
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