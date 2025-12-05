Sıfırdan geldi, dünyanın en genç kadın milyarderi oldu

Brezilya doğumlu 29 yaşındaki iş kadını Luana Lopes Lara, sermaye piyasası şirketi Kalshi’nin arkasındaki beyinlerden biri. Forbes’a göre şirketin değeri bugün 11 milyar dolar seviyesinde.

2018 yılında, Massachusetts Institute of Technology’nin (MIT) saygın kampüsünde tanıştığı Tarek Mansour (o da 29 yaşında) ile birlikte Kalshi’yi kurdu.

Lara’nın, şirkette yüzde 12’lik hisseye sahip olduğu bildiriliyor. Bu da onun yaklaşık 1,3 milyar dolar net serveti olduğu anlamına geliyor.

Mansour’un da şirkette benzer bir paya sahip olduğuna inanılıyor. Platform, kullanıcılara spor karşılaşmaları, seçim sonuçları ve pop kültürü gelişmeleri gibi pek çok farklı olayın sonucuna yönelik tahminlerde bulunarak işlem yapma imkânı sunuyor.

"ÇILGINCA BİR RİSK ALDIK"

Lara, Forbes’a verdiği demeçte şunları söyledi:

Ticaretin büyük kısmı, insanların geleceğe dair bir fikre sahip olduklarında bunu piyasaya yansıtmak istemesiyle gerçekleşiyor. Biz de bu vizyonla, dünyanın en büyük finansal borsasını kurmak için işe doğru şekilde başlamayı hedefledik.

Üniversiteden yeni mezun olduklarında, kendi ifadeleriyle 'çılgınca bir risk' aldılar, ancak bu riskin meyvesi bugün misliyle alınmış durumda.

Lara, Forbes'a demecinde şu ifadeleri kullandı:

İki yıl boyunca ortada tek bir ürün yoktu — hiçbir şey piyasaya çıkmadı, ve eğer regülasyonları alamasaydık şirket sıfıra inebilirdi.

Bu kritik dönemin ardından, Kasım 2020’de, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) Kalshi’ye belirlenmiş sözleşme piyasası (DCM) olarak faaliyet izni vermesiyle süreç resmen başladı.

O tarihten bu yana Kalshi büyümesini hız kesmeden sürdürdü. ABD’deki bazı finansal düzenleyicilerle yaşanan pürüzlere rağmen şirketin değeri: Haziran ayında 2 milyar dolar, Ekim ayında 5 milyar dolar, bugün ise tam 11 milyar dolara ulaştı.

BALE SAHNESİNDEN FİNANS DÜNYASINA

Lara’nın geçmişi de bugünkü başarıları kadar etkileyici. 29 yaşındaki girişimci, Brezilya’nın Joinville kentindeki ünlü Bolşoy Bale Okulu’nda tam 10 yıl boyunca, günde 10 saat çalışarak eğitim aldı.

Yoğun bale kariyerine rağmen, bir matematik öğretmeni anne ile elektrik mühendisi babanın kızı olan Lara, her zaman akademik bir alanın peşinden gitmeyi hayal etmişti.

Bugün geldiği nokta, bu kararının ne kadar doğru olduğunu kanıtlıyor: Dünyanın en genç kendi servetini yaratan kadın milyarderi.

TAHT DEĞİŞİMİ

Lara, bu unvanı yalnızca Nisan ayından beri elinde tutan teknoloji girişimcisi Lucy Guo’dan devraldı.

31 yaşındaki Guo, Scale AI’ın kurucu ortaklarından. Şirket, yapay zekâ uygulamalarını eğitmek için kullanılan etiketli veri setleri sağlıyor. Guo, 2018’de ortaklarıyla yollarını ayırmış olsa da şirketteki yüzde 3’lük hissesini korudu.

Bu yıl yapılan bir anlaşma sayesinde serveti hızla yükseldi ve Forbes’a göre bugün 1,3 milyar dolar düzeyinde.