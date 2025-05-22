Şili'den İsrail çıkışı: Etnik temizlik yapıyor

Boric, X sosyal medya platformu üzerinden, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'ye yönelik insani yardımlara ilişkin paylaşımını değerlendirdi

İsrail'i Gazze'de etnik temizlik yapmakla suçlayan Boric, şunları kaydetti:

"İsrail hükümeti, Gazze'de etnik temizlik yapıyor. Bu öyle bir boyuta ulaştı ki önümüzdeki saatlerde binlerce çocuk ölebilir çünkü İsrail, insani yardımların girişine izin vermiyor. Bunu gerçekleştirenler ve buna göz yumanlar savaş suçlularıdır ve insanlık tarafından bir şekilde yargılanacaklardır. Şili, tarafı olduğu tüm platformlarda bu barbarlığa bir son verilmesi için gerekli baskıyı yapmaktadır."

Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren de sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarını kınadı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Klaveren, "İsrail güçlerinin Gazze'de sivil halka yönelik ciddi ve tekrarlayan, ayrım gözetmeyen saldırılarını ve insani yardımın engellenmeye devam edilmesini kınıyoruz. Uluslararası toplum, bu vahşeti durdurmak için derhal harekete geçmelidir" ifadelerine yer verdi.