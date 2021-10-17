'Simpsons uzmanı' aranıyor: 7 bin dolar verecekler
İngiltere merkezli bir bahis ve şans oyunu sitesi, iş ilanı vererek, Simpsonlar'ın her bölümünü izleyip kehanetleri bulana 7 bin dolar teklif etti.
İngiltere merkezli bir bahis ve şans oyunu sitesi, Simpsonlar'ın her bölümünü izleyene 7 bin dolar (yaklaşık 65 bin TL) teklif etti.
NTV’nin aktardığına göre Platin Casino adlı sitenin yayımladığı iş ilanında, ABD yapımı ünlü Simpsonlar dizisinin 33 sezonunu ve 2007'de çekilen Simpsonlar: Sinema Filmi'ni (The Simpsons Movie) izleyecek bir kişi arandığı belirtildi.
Simpsonlar dizisinin, Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasından, parçacık fiziğinde çığır açan Higgs bozonuna kadar birçok konuda 'geleceği öngördüğüne' dair son dönemde internette pek çok tartışma yaşanmıştı.
Site de işe alacakları kişiden bu meseleye odaklanmasını istediklerini belirtti.
‘GELECEKTE YAŞANMA OLASILIĞINI TAHMİN EDELİM’
İlanda ‘Simpsonlar dizisi analisti’ olarak çalışacak kişinin, “Dizide dikkat çeken olay ve anlatıları not edip, bunların her birinin gelecekte yaşanma olasılığını tahmin etmemizde bize yardımcı olmasını istiyoruz" dendi.
İş için aranan temel özellikler arasında bilgisayara erişim ve ileri derece İngilizce bilgisi yer alırken, çalışacak kişinin 18 yaşından büyük olması gerektiği belirtildi.
Ayrıca film ve dizinin toplam izleme süresinin 284 saat olduğu, işin toplamda 8 hafta süreceği, bunun da haftada 35.5 saat mesaiye denk geldiği ifade edildi.
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