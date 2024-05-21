Singapur Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Bangkok'a acil iniş yaptı

Singapur Hava Yolları'nın Londra'dan kalkan bir yolcu uçağı şiddetli türbülans nedeniyle Bangkok'a acil iniş yaptı. Bir kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Reuters
Yayınlanma: 21.05.2024 - 13:59
Singapur Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Bangkok'a acil iniş yaptı
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Singapur Hava Yolları'nın Londra'dan kalkan bir yolcu uçağı şiddetli türbülans nedeniyle Bangkok'a acil iniş yaparken, uçaktaki yolculardan biri hayatını kaybetti ve onlarca yolcu yaralandı.

Singapur Hava Yolları kaç kişinin yaralandığını açıklamazken, Tayland medyasında yer alan haberlerde 30 kişinin yaralandığı belirtildi. 

HAVA YOLU ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI

Hava yolu şirketinin yaptığı açıklamada, 211 yolcu ve 18 mürettebat bulunan Boeing 777-300ER uçağının Singapur'a doğru giderken acil iniş yaptığı belirtildi.

Bangkok'un Suvarnabhumi havaalanındaki sözcü, sağlık ekibinin hazır beklediğini söyledi.


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