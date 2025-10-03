Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze'de İsrail saldırısında bir çalışanının daha hayatını kaybettiğini duyurdu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'de üzerinde insani sağlık personeli olduğunu gösteren MSF yeleği bulunmasına rağmen bir çalışanının daha İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda MSF çalışanı 42 yaşındaki Ömer Hayek'in hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Saldırının hedefi olan MSF ekibinin o sırada otobüs beklediği ve tıbbi insani yardım çalışanı olduklarını gösteren MSF yelekleri giydiği vurgulandı.

Açıklamada, "Diğer bir çalışanımız Hüseyin en-Neccar'ın İsrail güçleri tarafından Deyr el Balah'ta öldürülmesinden iki haftadan kısa bir süre sonra gerçekleşen bu cinayetten dolayı derin üzüntü ve öfke duyuyoruz" ifadesi kullanıldı.

Hayek'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen MSF çalışanlarının sayısının 14'e yükseldiği kaydedildi.