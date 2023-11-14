Sınırda gerilim tırmandı: Karşılıklı saldırılar arttı

İsrail ordusu Lübnan topraklarından düzenlenen saldırılara karşılık bazı hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

AA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 16:03
Sınırda gerilim tırmandı: Karşılıklı saldırılar arttı
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden tanksavar füzeleri ve havan mermileriyle orduya ait noktalara saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, bu saldırılarının yapıldığı yerlerin İsrail güçlerince hedef alındığı kaydedildi.

Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait bir altyapıyı vurduğu aktarıldı.

Lübnan topraklarından İsrail tarafına tanksavar füzesi atma hazırlığında olan bir grubun da tank atışıyla hedef alındığı bildirildi.

Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada da sınır bölgesinde İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlendiği kaydedilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.


israil Lübnan

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