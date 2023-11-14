Kahveleri yere fırlatmışlardı... Starbucks'taki 'zorla İsrail protestosunda' 3 kişi serbest kaldı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde İsrail’i protesto eden grubun bir AVM'deki kahve dükkanları zincirinin şubesinde oturanların içeceğini alıp yere attığı görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada 3 kişi emniyette ifade verdi. İfadelerinde mekanda kahve içenler gülünce olayın yaşandığını söyleyen şüpheliler, serbest bırakıldı.
İzmit'te 12 Kasım'da, Filistin bayraklarıyla ve sloganlarla İsrail'i protesto eden grup, daha sonra aynı ilçedeki Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki AVM'ye gitti. Buradaki Starbucks'ı protesto eden grup, daha sonra masalarda oturanlara tepki gösterdi.
Gruptan bir kişi, yurttaşların oturduğu masaya gidip içecekleri toplayıp attı. Bu sırada masadaki içeceğini kucağına alan bir kişinin kahvesi de aynı kişi tarafından elinden alınıp yere fırlatıldı. Görüntüler, sosyal medyada da tepkilere neden oldu.
Savcılık, kahveleri yere döken kişiler hakkında, 'Mala zarar verme' ve 'Tehdit' suçlarından soruşturma başlattı. Bu kapsamda Emniyet'te ifade veren U.K. (37), T.İ. ve Z.G., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
GEREKÇE 'GÜLMELERİYMİŞ'
Şüphelilerin Emniyet ifadesinde, protesto sırasında kahve içenlerin gülmesi sonucu olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.
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