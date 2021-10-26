Sinopharm aşısında yeni gelişme: Çocuklara uygulanmasına onay verdiler
Bahreyn'de 3-11 yaş aralığındaki çocuklara uygulanması için Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısına onay verildi.
Bahreyn'de Sinopharm aşısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Devlet medya ofisinden yapılan açıklamada, ülkede 27 Ekim'den itibaren 3 ila 11 yaş arasındaki çocuklar için Sinopharm'ın Covid-19 aşısının uygulanmasına onay verildi.
Ayrıca, yakında Pfizer'ın koronavirüs aşısının da 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklar için onaylanacağı belirtildi.
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