Sinopharm aşısında yeni gelişme: Çocuklara uygulanmasına onay verdiler

26 Ekim 2021 Salı, 15:50

Bahreyn'de Sinopharm aşısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Devlet medya ofisinden yapılan açıklamada, ülkede 27 Ekim'den itibaren 3 ila 11 yaş arasındaki çocuklar için Sinopharm'ın Covid-19 aşısının uygulanmasına onay verildi.

Ayrıca, yakında Pfizer'ın koronavirüs aşısının da 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklar için onaylanacağı belirtildi.