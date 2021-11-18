Sinovac aşısı olanlar... Üçüncü dozda hangi aşı ne kadar koruma sağladı?

18 Kasım 2021 Perşembe, 10:39

Güney Amerika ülkesi Şili'de yapılan yeni bir araştırma, Sinovac'ın Covid-19 aşısıyla tam aşılanmış kişilere üçüncü doz olarak Pfizer veya AstraZeneca uygulanmasının daha etkili olduğunu ortaya koydu.

Şili Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ortaklığında gerçekleştirilen, "Şili'de Covid-19 aşı etkinliği değerlendirmesi" adlı çalışmada şu sonuçlara varıldı:

“2 doz Sinovac aşısı + bir doz BioNTech aşısı için koruma oranı yüzde 93

2 doz Sinovac aşısı + bir doz AstraZenaca aşısı için koruma oranı yüzde 91

2 doz Sinovac aşısı + bir doz Sinovac aşısı için koruma oranı yüzde 71”

YÜZDE 95 ETKİLİ

Bununla birlikte, semptomatik Covid-19 hastalığı açısından, Sinovac ile tam olarak aşılanmış kişilerde etkinlik, Pfizer/BioNTech ile gerçekleştirilen üçüncü doz bir aşılamanın ardından yüzde 95, AstraZeneca-Oxford için yüzde 94'e ve üçüncü bir Sinovac dozu için yüzde 74'e yükseldi.

Aynı zamanda, üç doz Sinovac aşısı,iki doz Pfizer/BioNTech dozuna (yüzde 94) ve iki AstraZeneca/Oxford dozuna (yüzde 87) kıyasla yüzde 81 ile Covid-19'dan hastaneye kaldırılmayı önlemede daha az etkili olduğu görüldü.

YOĞUN BAKIMA YATIŞI ÖNLEMEDE...

Covid-19'dan yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabulün önlenmesinde ise Sinovac ile çift aşılananlara uygulanan ek AstraZeneca/Oxford dozu yüzde 99, ek Pfizer dozu yüzde 93 ve ek Sinovac dozu yüzde 85 etkili oldu.

Üç Sinovac dozu, iki Pfizer/BioNTechdozuna (yüzde 97) ve iki AstraZeneca/Oxford dozuna (yüzde 95) kıyasla yüzde 85 ile yoğun bakım ünitesine kabule karşı daha az etki sağladı.

Çalışamanın yazarları iki doz Sinovac aşısı olanlara üçüncü doz olarak Pfizer/BioNTech uygulanmasını tavsiye etti.

-NTV