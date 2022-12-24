Şinzo Abe suikastında yeni gelişme: Savcılar, suç duyurusunda bulunacak

24 Aralık 2022 Cumartesi, 10:41

Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'nin Temmuz ayında öldürülmesinin ardından savcılar harekete geçti.

Kyodo News'in haberine göre, savcılar, Temmuz'da eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi öldürmekle suçlanan Tetsuya Yamagami'ye psikiyatrik değerlendirmenin ardından suç duyurusunda bulunacaklarına karar verdiği belirtildi.

Nara Bölge Savcılığı daha önce 42 yaşındaki Tetsuya Yamagami'nin gözaltı süresini uzatarak, zihinsel olarak yargılanmaya uygun olup olmadığını dikkatle incelemişti.

Tetsuya'nın, akıl muayenesi için gözaltında tutulma süresi 10 Ocak'ta sona erecek. Yamagami, 8 Temmuz'da batıdaki Nara kentinde yaptığı bir kampanya konuşması sırasında Abe'yi vurduktan sonra cinayetten tutuklanmıştı.

Tetsuya, müfettişlere, annesinin yaptığı büyük mali bağışların ailesinin dağılmasına neden olmasının ardından, toplu düğünleri ve agresif bağış talepleriyle bilinen dini bir grup olan Unification Church'e karşı kin beslediğini söyledi.

Soruşturma kaynakları, Abe'nin grupla bağlantısı olduğu inancıyla hedef alındığını aktardı.