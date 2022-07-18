Sıra dışı evlilik anlaşması: Birinci madde pizza
Hindistan’da bir çift evlenmeden önce evlilik sözleşmesi imzalayarak, “ayda sadece bir defa pizza yiyecekleri” konusunda birbirlerine söz verdi.
Hindistan'da evlilik anlaşmaları genelde düğünlerin vazgeçilmezi olan ciddi bir sektör ancak Assam eyaletinde bir çiftin imzaladığı anlaşma ülkede gündeme oturdu.
BBC'nin haberine göre genç çift, imzaladıkları anlaşmayla “ayda sadece bir defa pizza yiyecekleri” konusunda birbirlerine söz verdi. Okul aşkı Mintu Rai ile evlenen 24 yaşındaki gelin Şanti Prasad'ın “tam bir pizza delisi” olması nedeniyle çiftin evlilik anlaşmalarının ilk maddesini bu konuya ayırdıkları belirtildi.
DAMAT EŞİ OLMADAN GECE DIŞARI ÇIKAMAYACAK
Genç damat, eşinin neredeyse her gün pizza yemek istediğini ve bunu engellemek için anlaşma imzalama kararı aldığını söyledi. Anlaşmada ayrıca damadın pazar günleri kahvaltı hazırlaması ve eşi olmadan gece partilerine katılmaması şartı da yer aldı. Gelin de her gün spor salonuna gidip sari giymeye söz verdi.
Çiftin arkadaşlarının da katıldığı imza töreni sosyal medyada 45 milyondan fazla defa izlendi.
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