Sırbistan'da halk sokağa döküldü, polis müdahale etti

Belgrad’da düzenlenen protestolarda binlerce kişi sokağa çıktı. Göstericiler, 12 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in istifasını ve erken seçim çağrısı yaptı.

Hükümet binaları, parlamento çevresi ve Pionirski Park civarında yoğun güvenlik önlemleri alan polis, bölgede barikatlar kurarak protestoya müdahale etti.

Eylemin ardından bazı gruplar, Vucic destekçileriyle karşı karşıya gelmek istedi. Polis, taş, şişe ve havai fişek atan protestoculara müdahalede bulundu. Çatışmalar, Belgrad şehir merkezinin birçok noktasına yayıldı.

Sırbistan Emniyet Müdürü Dragan Vasiljevic, olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, en az altı polisin yaralandığını, çok sayıda göstericinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Göstericiler ise müdahale sırasında sık sık “Kalkanları indirin” sloganı atarak polise çağrıda bulundu.





“DEVLETİ YIKMAK İSTEDİLER”

Cumhurbaşkanı Vucic, gösterilerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, protestocuları “devleti yıkmakla” suçladı.

“Sırbistan’ı devirmek istediler, ama başaramadılar” diyen Vucic, protestoların arkasında “yabancı güçlerin” olduğunu ileri sürdü.

Aynı gün gazetecilere konuşan Vucic, güvenlik güçlerine “ölçülü olun” talimatı verdiğini söyledi; ancak şiddetin kabul edilmeyeceğini belirtti:

“Ülke savunulacak, eşkıyalar adaletle yüzleşecek.”

Protestoların öncülüğünü yapan öğrenci grupları ise X üzerinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada, gerilimin sorumlusunun iktidar olduğu belirtildi:

“İktidar, halkı hedef alan şiddet ve baskı yolunu seçti. Her türlü radikalleşme onların sorumluluğundadır.”

Öğrenciler ve diğer muhalif gruplar, eylemlerin barışçıl kalması için çaba gösterdiklerini ve erken seçim çağrılarının dikkate alınmasını beklediklerini ifade etti.





GEÇMİŞTEKİ KRİZLER

Vucic’in karşısında oluşan muhalefet bloku, uzun süredir yolsuzluk, organize suç bağlantıları ve medya üzerindeki baskılar nedeniyle hükümeti eleştiriyor. Hükümet bu iddiaları reddediyor.

Protestoların fitilini ise geçtiğimiz yıl 1 Kasım’da Novi Sad’daki tren istasyonu çatısının çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesi ateşledi. Göstericiler, yaşanan felaketin arkasında yolsuzluk ve kamu ihmalinin olduğunu savunuyor.

Öte yandan, protestonun St. Vitus Günü’ne denk gelmesi de sembolik anlam taşıyor. 1389’daki Kosova Savaşı’nın yıl dönümüne denk gelen bu tarih, Sırp ulusal hafızasında önemli bir yere sahip.