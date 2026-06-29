Sırbistan’da Vucic krizi: İstifa yetmedi, protestolar sürüyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in haftalar içinde istifa edeceğini ve erken seçimlerin önünü açacağını açıklamasına rağmen ülkede protestolar devam ediyor. Kraljevo kentinde toplanan binlerce kişi, Vucic’in iktidarı tamamen bırakmayabileceği endişesini dile getirdi.

Sırbistan’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e yönelik protestolar, istifa açıklamasına rağmen hız kesmedi.

Pazar günü binlerce kişi, ülkenin orta kesimindeki Kraljevo kentinde bir araya gelerek hükümete yönelik tepkilerini sürdürdü. Göstericiler, sıcak hava dalgasına rağmen kent meydanında toplandı ve Sırbistan bayrakları taşıdı.

Meydandaki pankartlarda “Öğrenciler kazanıyor” ifadeleri yer aldı. Protestoların barışçıl şekilde gerçekleştiği bildirildi.

Vucic’in istifa edeceğini açıklaması bazı göstericiler tarafından memnuniyetle karşılansa da protestocular, bu adımın gerçek bir iktidar değişimi anlamına gelmeyebileceğini düşünüyor.

Göstericiler, Vucic’in cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra başbakanlığa aday olabileceğinden ve cumhurbaşkanlığına kendisine yakın bir ismi getirerek ülke siyasetindeki etkisini sürdürebileceğinden endişe ediyor.

Kraljevo’daki protestoya katılan 41 yaşındaki bilişim uzmanı Marko Djokic, “İstifa edip iktidarı başka birine bırakacağını hayal edemiyorum” dedi.

PROTESTOLAR NEDEN BAŞLADI?

Sırbistan’da aylardır süren protestoların fitilini, 2024 yılının sonlarında Novi Sad kentindeki tren istasyonunda beton bir saçağın çökmesi ateşlemişti. Olayda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Facia, ülkede birçok kişi için hükümetin kötü yönetimi ve yolsuzluk iddialarının sembolü haline geldi.

Öğrencilerin öncülüğünde başlayan protestolar, zamanla ülke geneline yayıldı.

Gösteriler, Sırbistan’da 2000 yılında Slobodan Milosevic’in devrilmesinden bu yana düzenlenen en büyük protesto dalgalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Vucic ise hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddediyor.

Kraljevo’daki protestoya farklı şehirlerden de katılım oldu.

GÖZLER BRÜKSEL VE MOSKOVA'DA

Sırbistan’daki gelişmelerin Avrupa Birliği ve Rusya tarafından yakından izlenmesi bekleniyor.

AB, Sırbistan’da barışçıl göstericilere yönelik güç kullanımını daha önce eleştirmiş; basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı konularındaki endişelerini dile getirmişti.

Sırbistan, Avrupa Birliği’ne aday ülke konumunda bulunuyor. Ancak Belgrad yönetimi, AB üyelik sürecini sürdürürken Rusya ve Çin ile güçlü ilişkilerini de koruyor.

Sırbistan’ın AB’ye katılabilmesi için hukukun üstünlüğü, özgür ve adil seçim koşulları, yolsuzluk ve organize suçla mücadele gibi alanlarda ilerleme sağlaması gerekiyor.

Belgrad’ın ayrıca dış politikasını AB ile uyumlu hale getirmesi ve 2008’de bağımsızlığını ilan eden Kosova ile ilişkilerini normalleştirmesi bekleniyor.