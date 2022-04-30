Sırbistan füze sistemlerini tanıttı

30 Nisan 2022 Cumartesi, 17:29

Sırbistan, Çin'den yeni satın aldığı HQ-22 uzun menzilli hava savunma sisteminin fotoğraflarını yayınladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Belgrad yakınlarındaki bir askeri havaalanında sergilenen HQ-22 hava savunma sisteminin gösterisine katıldı.

Vucic, Çin'den satın alınan hava savunma sistemlerinin yanı sıra yakın zamanda teslim edilen diğer askeri teçhizatın hiç kimse için bir tehdit olmadığını ve yalnızca potansiyel saldırganlara karşı "güçlü bir caydırıcı" olduğunu söyledi.

“HAVA KUVVETLERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Alesandr Vucic, NATO'nun 1999'da Kosovalı Arnavut ayrılıkçılara karşı baskıları nedeniyle Sırbistan'ı 78 günlük bombalamasına atıfta bulunarak, “Artık kimsenin bizi kum torbası olarak görmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vucic, Sırbistan'ın tarafsızlığına değinerek, “Hava kuvvetlerimizi önemli ölçüde güçlendireceğiz. Sırbistan tarafsız bir ülke. Sırbistan gökyüzünü ve devletini korumasını sağlayacak çözümler bulmalı” dedi.

Fotoğraf: Alpha Six Military

ABD SIRBİSTAN'I UYARMIŞTI

Sırbistan, 2020 yılında da Çin’den “Chengdu Pterodactyl-1” model S/İHA satın almıştı.

ABD, 2020’de Sırbistan’ı Çin’den hava savunma sistemi almaması konusunda uyarmıştı.

Sırbistan, çoğunlukla T-72 muharebe tankları, MiG-29 savaş uçakları, Mi-35 saldırı helikopterleri ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere Rus ve Çin yapımı silahlar satın alıyor.