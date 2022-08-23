Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin'den Rusya çıkışı: Rus karşıtı histerinin bir parçası olmadık

23 Ağustos 2022 Salı, 11:34

Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aleksandar Vulin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da dün gerçekleşen görüşmenin ardından, "Avrupa'da Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek ülke olan Sırbistan, Rus karşıtı 'histerinin' bir parçası olmadı" diye konuştu.

Vulin, "Aleksandar Vucic liderliğindeki Sırbistan, (Rusya ile) asırlık kardeşliği unutmuyor" ifadesini kullanarak, Lavrov'un Sırbistan'a toprak bütünlüğünü korumada destek sözü verdiğini belirtti.

Vulin, Sırbistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğu ve Kosova'nın bağımsızlığını tanımadığı için Rusya'ya minnettar olduğunu dile getirdi.

Vulin, Lavrov'un Sırbistan'ın ve halkının dostu olduğunun altını çizerek, "Sırbistan, kendi dostlarını seçebilen, bağımsız bir devlet" ifadesini kullandı.

Açıklamada, Sırbistan ve Rusya'nın "büyük zorluklarda bile istisnai diplomatik ilişkilere ve başarılı iş birliğine" sahip olduklarına dikkat çekildi.