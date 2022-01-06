Sırbistan’da polis teşkilatının 'Çetnik' eğlencesi

06 Ocak 2022 Perşembe, 11:18

Sırbistan’da Priboj Polis İdaresinin bir üyesi olan Marko Pantovic, Facebook hesabında, polis memurlarının faşist bir soykırım şarkısının dizelerini eğlence ortamında okudukları bir video yayınladı.

Şarkının dizileri ise şu şekilde idi:

"Srebrenica, benim için çok değerlisin,

Umarım tekrar üç kez daha tekrarlanır,

Oy Pazar yeni Vukovar,

Oy Sjenice yeni Srebrenice…

Ey Fatıma, sigaran nerede,

Ledenik çevresindeki çetnikler… "

Video, yeni yıl kutlamaları sırasında Priboj'daki bir restoranda çekildi.

Özgürlük ve Adalet Partisi genel başkan yardımcısı Borko Stefanoviç, yaptığı açıklamada, "İster bir kafede ister sokakta yapsınlar, suç duyurusunda bulunan kişilere polis teşkilatında yeri yoktur" dedi.

Görsel: AFP

SREBRENITSA'DA NELER YAŞANDI?

Yugoslavya İç Savaşı sırasında Bosna Hersek'in Srebrenitsa kasabasında 13-18 Temmuz 1995 tarihleri arasında 8 bin genç ve yetişkin Müslüman erkek, Bosnalı Sırp güçler tarafından öldürüldü. Birleşmiş Milletler (BM) 1993 yılında Srebrenitsa'yı Boşnaklar için "güvenli bölge" ilan etmişti.

Bosnalı Sırpların iki yıl süren kuşatması sonrası Temmuz 1995'de Srebrenitsa düştü. Binlerce Boşnak erkek, kadın ve çocuk, Srebrenitsa'nın hemen dışındaki Potocari'de bulunan Hollandalı askerlerin denetimindeki BM barışgücü karargahına sığındı.

Srebrenitsa'da hayatını kaybedenlerin büyük kısmı halen Bosna Hersek'in doğusundaki toplu mezarlarda yatıyor. Olaylar öncesinde BM tarafından güvenli bölge ilan edilen kasabada, civardaki çatışmalardan kaçan çok sayıda sivil bulunuyordu.