Sırbistan'daki kömür madeni kazasında 8 kişi yaşamını yitirdi
Sırbistan'ın güneydoğusundaki Soko kömür madeninde meydana gelen kazada 8 madenci yaşamını yitirirken, 18 madenci ise yaralandı.
Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanlığı, yayınladığı basın açıklamasında, ülkenin güneydoğusundaki Sokobanja kenti yakınlarındaki Soko kömür madeninde, maden kuyusuna aniden metan girişi olmasının ardından sekiz madencinin hayatını kaybettiğini, 18'inin de yaralandığını teyit etti.
Soko madeninin sahibi olan kamu madencilik şirketi Resavica'nın yöneticisi Sasa Spasic, maden kazasının rutin kömür işlemesi sırasında yerel saatle 04.00 civarında, yeraltı maden kuyusunun içinde gerçekleştiğini söyledi.
Basın açıklamasına göre Spasic, VE 3/1 kazı odasında kömürün çöktüğünü ve çalışma alanına ani şekilde metan sızdığını belirtti.
Soko madeninin müdürü Drago Milinkovic, "Madende aldığımız güvenlik önlemleri en yüksek düzeyde, ancak ani bir metan salınımı yaşandı ve yapabileceğimiz bir şey yoktu" dedi.
Bakanlık, kuyuda mahsur kalan madencilerin kurtarıldığını ve tıbbi yardım sağlandığını söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, kazanın ardından yaralananların ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gönderdiği mektupta, "Hepimizin iyiliği için çalıştıkları tüm o zor günler ve gecelerin bedelini kimse ödeyemez, ancak bu en zor anlarda en yakınlarına ve yaralı meslektaşlarına gerekli tüm yardımı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yaralananların bir an önce iyileşmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Yerel basın, Soko kömür madeninin sıklıkla metan patlaması yaşanması nedeniyle tehlikeli bir yer olduğunu belirtti. Madende 1974'te meydana gelen metan patlamasında 15, 1998'de gerçekleşen patlamadaysa 29 kişi hayatını kaybetmişti.
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