Sırbistan'dan Rusya'ya referandum tepkisi: Hukuka aykırı referandumları tanımıyoruz
Sırbistan, Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçılar tarafından Rusya'ya bağlanmak amacıyla düzenlenecek referandumları tanımayacağını duyurdu.
Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Nikola Selakoviç, Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde düzenlenmesi planlanan referandumlara ilişkin tepki gösterdi.
Selakoviç, ülkesinin, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için planlanan referandumları "tanımayacaklarını" söyledi.
Selakoviç, "Bu, ulusal ve devlet çıkarlarımıza, egemenliğin ve toprak bütünlüğünün korunmasına ve sınırların dokunulmazlığına tamamen aykırı olacaktır" dedi.
Selakoviç ayrıca, ülkesinin, Rusya ile imzaladığı karşılıklı iş birliği anlaşmasının 1996'dan beri yürütülen teknik bir konu olduğunu söyledi.
REFERANDUM
Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için planlanan referandumlar başladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayı ile gerçekleştirilecek referandumlar 27 Eylül’e kadar sürecek.
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