Sirk gösterisi faciaya döndü: Akrobat yere çakıldı

Brezilya’da bir sirk gösterisi sırasında yaşanan kaza, izleyicilere korku dolu anlar yaşattı.

Akrobat Aliáne Dias, saçlarından asılı halde dans ettiği sırada boşluğa düşerek ağır şekilde yaralandı.

O anlara ait görüntülerde, pembe elbisesiyle havada süzülen Dias’ın bir anda dengesini kaybederek sahneye çarpması ve salondaki seyircilerin çığlıkları yer aldı. Kazanın ardından gösteride büyük panik yaşandı.

Sağlık ekipleri hızla sahneye çıkarak Dias’a ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı akrobat daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından açıklama yapan Circo Robatiny yönetimi, Dias’ın hızla kurtarıldığını ve “etkili bir tıbbi müdahale” gördüğünü belirtti. Kazanın ekipman arızasından değil, akrobatın kendi hatasından kaynaklandığı kaydedildi.

Sirkin açıklamasında, “Bu gösteride sanatçı saçlarından çelik halata asılıyor ve bağlama işlemini protokol gereği kendisi yapıyor. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Sanatçımızın tam olarak iyileşmesinin ardından daha fazla ayrıntı öğreneceğiz” denildi.