Şirketini sattı, 240 milyon dolarlık geliri çalışanlarına dağıttı!

ABD’nin Louisiana eyaletinde bulunan Fibrebond adlı üretim şirketinin satışı, ülkede çalışan hakları açısından dikkat çeken bir örnek olarak öne çıktı.

Şirketin CEO’su Graham Walker, fabrikanın satışına ancak çalışanların da kazançtan pay alması şartıyla izin verdi. Anlaşma sonucunda 540 tam zamanlı işçi, altı haneli ikramiyelerin sahibi oldu.

SATIŞ ŞARTI ÇALIŞAN PAYI OLDU

Walker, alıcı firmalara açık bir koşul sundu: Satış gelirinin yüzde 15’i çalışanlar için ayrılacaktı.

Çalışanların şirkette hisse sahibi olmamasını gerekçe gösteren Walker, bu şartın pazarlığa kapalı olduğunu belirtti. Enerji yönetimi alanında faaliyet gösteren Eaton şirketi, bu koşulu kabul ederek Fibrebond’u 1,7 milyar dolara satın aldı.

ÖDEMELER HAZİRANDA BAŞLADI

Haziran ayından itibaren çalışanlara yapılan ödemelerin, beş yıla yayılarak ortalama kişi başı 443 bin dolar seviyesinde olduğu bildirildi.

Uzun süredir şirkette görev yapan çalışanların aldığı tutar ise daha yüksek oldu. İkramiyeler, borçların kapatılmasından emeklilik planlarına kadar birçok alanda kullanıldı.

KÜÇÜK ŞEHİRDE EKONOMİK HAREKETLİLİK

Yaklaşık 12 bin nüfuslu Minden kentinin en büyük işverenlerinden biri olan Fibrebond’daki ödeme dalgası, şehir ekonomisine de yansıdı. Walker, kararın ardında yalnızca çalışanlara değil, kente karşı da sorumluluk duygusunun bulunduğunu ifade etti.

Şirketin satışıyla görevinden ayrılmaya hazırlanan Walker, bu adımın uzun vadede insanların hayatında iz bırakmasını umut ettiğini söyledi.