Sırp lider Dodik: Sırp Cumhuriyeti'nin ülkeden ayrılma planı Ukrayna'daki savaş nedeniyle ertelendi
Dodik, Ukrayna'daki savaşın, ülkedeki iki entiteden biri Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) "ayrılma" planlarının ertelenmesine neden olduğunu söyledi.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Banja Luka kentinde gerçekleştirilen Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Halk Meclisi oturumunun ardından yaptığı açıklamada, askeri ve vergilendirme gibi ulusal düzeydeki kurumların entite düzeyine çekilmesine ilişkin yapılacak oylamanın Ukrayna'daki savaş nedeniyle ertelendiğini, Rusya'nın bu oylamayı desteklediğini savundu.
Milorad Dodik, kurumların entite düzeyine çekilmesinin RS'in Bosna Hersek'ten ayrılması anlamına geldiğini ifade ederek, "RS'in ayrılma planı Ukrayna'daki savaş nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Rusya'ya yaptırım uygulanmasına karşıyız. Dolayısıyla Bosnalı Sırpların Bosna Hersek'in kurumlarından çekilmesini şimdilik durdurduk" değerlendirmesinde bulundu.
Dodik, RS'in Ukrayna'daki savaşa ilişkin "nötr" tavrını sürdüreceğini sözlerine ekledi.
Dodik, daha önce, ulusal düzeyde yetkili Bosna Hersek İlaç ve Tıbbi Malzeme Kurumunun yetkilerini RS bünyesinde kurulacak yeni bir kuruma devretmeye ilişkin kanun teklifinin RS Meclisi'nde kabul edilmesini sağlamıştı.
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