Sırp lider Vucic'ten, Sırbistan Milli Takımı'na tepki

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Milli Futbol Takımı'nın, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) Hırvatistan'a ait hava yolu şirketiyle gitmesine kızdı.

AA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 09:12
Sırp lider Vucic'ten, Sırbistan Milli Takımı'na tepki
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Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabic, yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Vucic'in, Sırbistan Milli Takımı'nın Almanya'ya Hırvatistan'a ait hava yolu şirketiyle gitmesine öfkelendiğini ifade etti.

Brnabic, durumun utanç verici olduğunu belirterek, sorumluların tespit edilmesini beklediğini kaydetti.

Uçuşun Sırbistan hava yolu şirketi AirSerbia ile yapılmasının gurur verici olabileceğini dile getiren Brnabic, söz konusu açıklamayı, kamuoyunun milli takımı desteklemesini engellememek adına daha önce yapmadıklarını söyledi.

Bu arada Sırbistan, EURO 2024'te İngiltere, Danimarka ve Slovenya'nın yer aldığı C Grubu'nu 2 puanla sonuncu tamamlayarak turnuvaya veda etti.


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