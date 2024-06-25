Golsüz maçta Danimarka sevindi, Sırbistan üzüldü!
EURO 2024 C Grubu üçüncü maçında Danimarka ile Sırbistan 0-0 berabere kaldı.
EURO 2024 C Grubu üçüncü maçında Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'da oynanan maç 0-0 berabere bitti.
Sırbistan'da Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, ikinci yarının başında oyuna girdi.
Bu sonuçla birlikte puanını 3 yapan Danimarka, grubu ikinci sırada noktaladı. Sırbistan ise 2 puanda kalarak grubu sonuncu sırada bitirdi.
Danimarka, son 16 turunda Almanya ile karşı karşıya gelecek.
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