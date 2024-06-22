Filenin Efeleri, Sırbistan engelini geçemedi: 11 maçta 10. yenilgi...
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde üçüncü haftanın üçüncü maçında karşılaştığı Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde üçüncü haftanın üçüncü maçında Sırbistan'a 3-1 yenildi.
11 MAÇTA 10 YENİLGİ
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde oynadığı 11 maçında 10. yenilgisini yaşadı.
Milli takım, başkent Lübliyana'da FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki dördüncü ve son maçında 23 Haziran Pazar günü TSİ 17.30'da İtalya ile karşılaşacak.
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