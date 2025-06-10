Sırrı çözüldü… İsrail'in alıkoyduğu yardım gemisi Madleen’in adı nereden geliyor?

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, Türkiye’den Şuayb Ordu, Almanya’dan Yasemin Acar gibi 12 uluslararası aktivistin yer aldığı Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait gemi, İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda durduruldu ve aktivistler gözaltına alındı. Geminin ismi ise, Gazze’de yaşam mücadelesi veren, dört çocuk annesi 30 yaşındaki Madleen Kulab’dan ilham alınarak kondu.

BALIKÇI TEKNELERİ BOMBALANDI, YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Al Jazeera’dan Maram Humaid ve Simon Speakman Cordall’ın haberine göre, Madleen Kulab, çocukluğundan bu yana Gazze sahilinde balıkçılık yaparak ailesine bakıyordu. Babasıyla birlikte yıllarca İsrail ablukasına ve tehditlere rağmen denize açıldı. Hem Gazze halkı hem de uluslararası dayanışma hareketleri tarafından tanınmaya başlayan Kulab, balıkçılığın yanı sıra tuttuğu deniz ürünlerini pişirip satarak geçimini sağlıyordu. Ancak 2023 Kasım ayında, İsrail’in düzenlediği hava saldırısında babasını kaybettiğinde neredeyse doğum yapmak üzereydi.

Saldırılar nedeniyle Han Yunus’tan Refah’a, oradan Deyr el-Belah ve Nuseyrat’a kadar birçok kez yer değiştirmek zorunda kaldı. Nihayetinde Ocak ayında, evlerine dönmelerine izin verildiğinde, evleri ağır hasar almıştı. Madleen ve eşi Khader’in balıkçı tekneleriyle birlikte tüm balıkçılık ekipmanlarını sakladıkları depo da İsrail tarafından yok edildi.

Gazze’de artık balık bile bulunamaz hale gelirken, Madleen savaşın ortasında, tıbbi destek olmadan doğum yaptı. Bebeğiyle birlikte yerlerde, battaniyesiz uyumak zorunda kaldı.

"DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKMEK İÇİN BİR ÇAĞRI"

Geminin adını taşıdığını öğrendiğinde büyük gurur duyduğunu söyleyen Madleen Kulab, “Bu benim için bir onur ama aynı zamanda Gazze’deki sessizliği kırmak isteyenlerin cesaretini de gösteriyor” dedi.

İsrail’in gemiyi durdurmasından endişe duyduğunu dile getirse de asıl mesajın verildiğini söyleyen Madleen, “Bu, küresel sessizliği bozmak, dünyanın dikkatini Gazze'de olanlara çekmek için bir çağrıdır. Abluka sona ermeli ve bu savaş derhal bitmeli. Teknemi bombalayabilirler ama adım denizlerde yelken açmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.



