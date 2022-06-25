Sisi, 7 yıl aradan sonra Mısır’ı ziyaret eden Katar Emiri ile görüştü

25 Haziran 2022 Cumartesi, 16:45

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Katar Emiri Al Sani ile başkent Kahire’deki İttihadiye Sarayı’nda bir araya geldi.

Ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel meselelerin yanı sıra ikili ilişkilerin ele alındığı belirtilen açıklamada, görüşmenin detaylarına yer verilmedi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Sisi, söz konusu ziyareti ikili ilişkilerin gelişmesine yönelik "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Katar Emirliğine gelişinin 9’uncu yıl dönümü münasebetiyle Al Sani’yi tebrik eden Sisi, ülkenin Al Sani hükümeti döneminde çeşitli alanlarda elde ettiği kalkınma ve başarılardan övgüyle söz etti.

Al Sani de iki ülkenin ve halklarının ortak çıkarları kapsamında ikili ilişkilerin geliştirilmesi arzusunda olduğunu ifade etti.

Haberde ayrıca, görüşme çerçevesinde başta yatırım, enerji, savunma, kültür ve spor olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yollarının da masaya yatırıldığı bildirildi.

2015 yılından bu yana ilk defa iki günlük resmi ziyareti kapsamında dün Mısır’ı ziyaret eden Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanı Sisi tarafından Uluslararası Kahire Havalimanı’nda karşılanmıştı.

ZİYARETİN ÖNEMİ

Mısır’da demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin askeri müdahale ile devrilmesinin ardından iki ülke ilişkilerinde gerginlik başlamıştı.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in 5 Haziran 2017’de "terör örgütlerini desteklediği" suçlamasıyla Katar’a yönelik ekonomik ambargo başlatmasının ardından ilişkiler kopma noktasına geldi.

Katar Emiri’nin ziyareti Kahire-Doha normalleşmesinde varılan nihai nokta olarak değerlendiriliyor.

KATAR-MISIR İLİŞKİLERİNİN NORMALLEŞME SÜRECİ

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak 2021’de yapılan zirvede, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklandı.

Ambargo uygulayan bu ülkelerden Mısır, 18 Ocak 2021’de Katar uçaklarına hava sahasını açtı.

Katar ve Mısır'dan iki resmi heyet, 23 Şubat 2021’de Kuveyt'te uzlaşı bildirisinin uygulanması konusunda görüşmelerde bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, normalleşme adımları kapsamında ilk kez, 3 Mart 2021’de Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretten 5 gün sonra Katarlı bir heyet, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden başlama sürecini hızlandırmak için Kahire'ye gitti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 14 Mart 2021’de yaptığı açıklamada, bu ziyaretin "Katarlı kardeşlerden ilişkilere yeniden ivme kazandırmak için olumlu mesaj olduğunu" söylemişti.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin 12 Nisan 2021’de ramazan ayı dolayısıyla Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi aramasıyla El-Ula Zirvesi'nden bu yana iki lider ilk kez doğrudan iletişim kurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, 24 Mayıs 2021’de Mısır'a ikinci ziyaretini gerçekleştirmiş, Dışişleri Bakanı ziyaretinde Katar Emiri'nin Sisi'ye davet mektubunu iletmişti.