Sisi'den Blinken'e 'Yahudi' cevabı
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede Yahudiler ile ilgili sözleri dikkat çekti. “Yahudi olduğunuzu söylediniz” diyen es-Sisi’ye Blinken, “Bir insan olarak" geldiğini belirtti.
Mısır’ın başkenti Kahire’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Yahudiler ile ilgili sözleri dikkat çekti.
Sisi, görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırılarını "toplu cezalandırma" olarak nitelendirerek, "Tepki meşru müdafaa hakkının ötesine geçerek Gazze'deki 2,3 milyon insanın toplu olarak cezalandırılmasına dönüştü" dedi.
Sisi, görüşmede ayrıca Blinken’a, "Yahudi olduğunuzu söylediniz. Ben Mısır'da Yahudilerin yanında büyümüş bir Mısırlıyım. Hiçbir zaman herhangi bir baskıya, hedef göstermeye maruz kalmadılar ve bölgemizde Yahudilerin hedef alınması da hiçbir zaman yaşanmadı” dedi.
Blinken ise es-Sisi’ye, Hamas'ın eylemlerinden dehşete düşen “bir insan olarak” oraya geldiğini belirtti.
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