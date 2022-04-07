Siyasi atamalar sürüyor: AKP’liler yine büyükelçi oldu

07 Nisan 2022 Perşembe, 04:00

Dışişleri Bakanlığı’nda geçen yıl sonunda yapılması beklenen büyükelçi atamalarının bir bölümü dün belli oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye’nin 36 büyükelçilik ve daimi temsilciliğine atanan isimleri tebliğ ettiği bildirildi. Buna göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi oldu. 37 yaşındaki Kıran, Çavuşoğlu’nun danışmanı olarak görev yaparken 2018’de bakan yardımcılığına atanmıştı. Cumhurbaşkanı Danışmanı Tuba Nur Sönmez ise Kuveyt Büyükelçisi olarak belirlendi. 2017’den bu yana Kuveyt Büyükelçisi olan ve görev süresini tamamlayacak olan Ayşe Hilal Sayan Koytak da 2008-2014 döneminde başbakan olan Tayyip Erdoğan’ın dış politika danışmanlığını yürütmüştü. Budapeşte Büyükelçiliği’ne de 2011 seçimleri öncesi AKP İstanbul milletvekili aday adayı Gülşen Karanis Ekşioğlu atandı. AKP’nin kurucularından, Erdoğan’ın eski danışmanı Cüneyd Zapsu’nun asistanı olan Ekşioğlu, Antalya Diplomasi Forumu’nun eş koordinatörü olarak görev yapmıştı. İslamabad Büyükelçiliği’ne ilahiyat profesörü Mehmet Paçacı getirildi. Paçacı, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden sonra 2014’te Vatikan Büyükelçiliği’ne atanmıştı.

MISIR İDDİASI DOĞRULANMADI

Öte yandan Middle East Eye’da yer alan haberde 2015-2020 yıllarında Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Salih Mutlu Şen’in Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği’ne atanacağı öne sürüldü ancak bu iddia resmen doğrulanmadı.