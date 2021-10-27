Siyasi hiciv ustası ünlü komedyen Sahl hayatını kaybetti
Siyasi hiciv ustası ünlü komedyen Mort Sahl, 94 yaşında hayatını kaybetti.
ABD'nin Will Rogers'tan sonraki ilk modern stand-up'çısı kabul edilen ünlü komedyen ve aktör Mort Sahl, 94 yaşında hayatını kaybetti.
Kanada doğumlu siyasi hiciv ustası olan Mort Sahl, Kaliforniya'daki evinde ölü bulundu.
MORT SAHL KİMDİR?
94 yaşında aramızdan ayrılan Sahl, 11 Mayıs 1927 tarihinde Kanada'nın Montreal şehrinde doğmuştu.
Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden mezun olan Sahl, 1953 yılında sanat hayatını adım atmıştı.
1955 yılında Sue Babior ile evlenen Sahl, 3 yıl sonra boşandı.
1967'de bu kez China Lee ile evlendi. Bu evlilik 1991 yılına kadar sürdü.
Son evliliğini ise Kenslea Ann Moter ile 1997 yılında yaptı. Çift, 2009 yılında ayrıldı.
Sahl sahneden ayrılırken her zaman "Burada gücendirmediğim biri var mı?" derdi. Sahnedeki amacı ulaşabildiği herkesi sorgulamaktı.
San Francisco'da başlayan sahne hayatı onu 1960 yılında ülke çapında tanınan bir isim haline getirdi. Time dergisine bile kapak olan Sahl, daha sonra büyük düşüş yaşamış, Kennedy suikastiyle ilgili komplo teorileriyle gündeme gelmişti.
Kaynak: HaberGlobal
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