Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 16:17

Güncelleme: 15.05.2024 - 17:10

Basında yer alan haberlere göre, Slovakya'nın popülist Başbakanı Robert Fico uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Televizyon kanalı TA3'e göre, olay başkentin yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında meydana geldi. Saldırı sonrası bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Slovak TASR haber ajansı, Parlamento Başkan Yardımcısı Lubos Blaha'nın, Parlamento oturumu sırasında olayı doğruladığını ve oturumu bir sonraki duyuruya kadar ertelediğini söyledi.

BAŞBAKANIN DURUMU CİDDİ

Slovakya yayın organı "Pluska"ya göre, karnından ve göğsünden vurulan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun durumu "çok ciddi". Acil servisler, Handlova'da 59 yaşındaki bir adamın vurulduğu bilgisini aldıktan sonra bir helikopterin gönderildiğini söyledi.

Slovakya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, "Başbakana suikast girişiminin gerçekleştirildiğini teyit edebilirim" dedi, başbakanın durumu hakkkında detaylı bilgi vermedi.

Slovakya yayın organı olan TV Joj'a göre, Robert Fico'yu vuran kişinin Slovakya'nın Levice kentinin yerlisi olduğu ortaya çıktı. Emniyet güçleri bu kişiyi araştırıyor.

Olay, Fico'nun destekçileriyle buluşmak üzere geldiği yerel Kültür Evi'nin önünde meydana geldi. Polis olay yerini kapattı. Günlük Dennik N gazetesi muhabirine göre, silah seslerinin ardından kurtarma ekipleri başbakanı bir arabaya taşıdı.

Reuters haber ajansına göre, bir çok kişi silahın patladığını duydu. Birkaç kişi saldırganın, güvenlik güçleri tarafından tutuklandığına şahit oldu. Saldırgan, bir arabayla olay yerinden uzaklaştırıldı.

Slovakya Cumhurbaşkanı saldırıyı kınadı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fico'ya yönelik alçakça bir saldırı olarak nitelendirdiği olayı kınadı.