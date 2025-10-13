Slovakya'da iki tren çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Slovakya Demiryollarından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda yer alan Roznava kasabasında, iki hızlı trenin çarpıştığı ifade edildi.

Açıklamada, kazanın, iki trenin raylarının kesiştiği noktada çarpışması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Slovakya İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok, yaptığı açıklamada, yaralanan 20 kişiden 2'sinin durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Estok, kazanın nedenini araştırmak üzere soruşturma başlattıklarını ifade etti.

Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, olay yerine helikopter ve ambulanslar sevk etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir trenin ön kısmının ağır hasar aldığı, diğerinin ise raydan çıktığı yer alıyor.