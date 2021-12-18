Slovenya, olimpiyatların yapılacağı Pekin'e buzul parçası yolladı

18 Aralık 2021 Cumartesi, 13:40

Slovenya Olimpiyat Komitesi, küresel ısınma konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla şubat ayında Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak Pekin'e, ülkenin en yüksek dağı Triglav'dan alınan bir buzul parçası gönderdi.

Buzul parçasının, Kış Olimpiyat Oyunları sırasında Pekin'de sergileneceği öğrenildi.

Komite'nin internet sitesinde, "Triglav buzulunun bir parçası, Pekin'e doğru 13 bin kilometrelik seyahatine başladı ve burada hedefimiz iklim değişikliğine bağlı küresel ısınmadaki artışı yavaşlatmak için uygulamamız gereken değişiklikler konusunda farkındalık yaratmak" dedi.

BÜYÜK BİR GERİLEME

Avrupa Alp Bölgesi'nin bir parçası olan 2 bin 864 metre yüksekliğindeki Triglav Dağı, zirvesinin hemen altında sonsuz buz ve kar kütlelerin uzandığı bir alana sahip. Ancak Slovenya Basın Ajansı'na (STA) göre, küresel ısınma nedeniyle dağın buzul alanı son 75 yılda yaklaşık 14 hektardan sadece 1 hektara geriledi.

Slovenya Olimpiyat Komitesi Başkanı Bogdan Gabrovec, düzenlediği basın toplantısında, "Bu, sürdürülebilir kalkınma için ilk büyük projelerimizden biri ve bunun yaklaşan Kış Olimpiyat Oyunları'na değer katacak benzersiz bir hikaye olacağına inanıyoruz" dedi.

Toli (Triglav'ın Efsanevi Olimpik Buzu) adı verilen buzul parçasının cuma günü başlayan yolculuğu yaklaşık 36 gün sürecek.