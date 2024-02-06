Soğutucu arıza yaptı: Yılların araştırması çöp oldu

Yayınlanma: 06.02.2024 - 12:56

Güncelleme: 06.02.2024 - 12:56

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Karolinska Institutet (KI) isimli tıp üniversitesinde, Noel tatili sırasında bir dondurucunun arıza yapması sonucu on yıllardır toplanan araştırma örneklerinin yok olduğu açıklandı. Olay polise ihbar edilirken, üniversitenin kaybının milyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, söz konusu araştırma numuneleri, eksi 190 santigrat derecede, sıvı nitrojen ile soğutulmuş tanklarda saklanıyordu. Aynı zamanda fizyoloji ya da tıp alanında Nobel ödülünün kazananını belirleyen Nobel Kurulu'na da ev sahipliği yapan üniversitenin açıklamasına göre, 22-23 Aralık tarihleri arasında bir süre boyunca 16 soğutma tankına sıvı nitrojen tedariki yapılmasında bir aksama yaşandı.

EN FAZLA LÖSEMİ ARAŞTIRMALARI ETKİLENDİ

Tanklar, ilave sıvı nitrojen olmadan dört gün boyunca işlev görmeye devam edebilirken, üniversitedeki tankların beş gün boyunca bu şekilde kaldığı, bunun sonucu olarak da birden fazla kurumun araştırma örneklerinin yok olduğu ifade edildi.

KI Güney Kampüs Dekanı Matti Sällberg, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu, muhtemelen İsveç'te hayal edebileceğimiz en kötü zamanda, Noel arefesinden bir gün önce yaşandı" diye konuştu. Üniversiteden yapılan açıklamada da olayda herhangi bir 'dış müdahale' emaresine rastlanmadığı ancak yine de olayın polise bildirildiği belirtildi.

Öte yandan, İsveç'teki bazı yayın kuruluşları, arıza sebebiyle zarar gören örneklerin tahmini değerinin 37 milyon sterlin (yaklaşık 1,4 milyar TL) olduğunu aktardı. Sällberg de arızadan en kötü etkilenen örneklerinin tahmini değerine ilişkin resmi bir rakam bulunmadığını ancak tahminin kolaylıkla milyonları bulabileceğini söyledi.

Dekan, "En kötü etkilenenler lösemi araştırması için olanlardı (numuneler); 30 yıl kadar öncesinden bu yana hastalardan toplanan numuneler mevcuttu" bilgisini verdi.